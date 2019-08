Inter-Lecce, Conte: “Gap con Juve e Napoli c’è, ma non ci poniamo limiti”. Indicazioni su Icardi e sul mercato

Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani debutterà contro il Lecce a San Siro. Il tecnico nerazzurro ha parlato poco fa in conferenza stampa.

Si inizia dagli obiettivi.

“La rincorsa è iniziata, c’è un gap nei confronti di due squadre che in questo momento è molto importante, però non vogliamo porci limiti e non voglio pormi limiti. Solo il tempo potrà dire per che cosa lotteremo, di sicuro la cosa certa è che non dobbiamo lavorare bene. Dobbiamo lavorare meglio degli altri se vogliamo fare qualcosa di straordinario”.

Un esordio particolare per l’allenatore salentino.

“Il Lecce è sicuramente un avversario particolare per me. Sono contento di affrontarlo soprattutto perché in serie A, vengono da due anni incredibili, sarà bello rivedere tantissime persone con cui continuo ad avere rapporti. Domani il Lecce sarà un avversario, ma mi legano vincoli familiari molto forti”.

Sull’accoglienza che gli riserverà il pubblico:

“Io non cerco empatia, non c’è niente di studiato, non vado a cercare la simpatia dei tifosi. Io sono questo. Quando sposo una causa divento totale, nel bene e nel male. Sono contento ci sia il pienone domani, c’è grande entusiasmo, lo avvertiamo e questo è molto positivo per il club. Dovremo cercare di meritarci questo entusiasmo e questa passione nei confronti dell’Inter”.

Ancora sulle aspettative.

“Ho aspettative altissime, ma me le creo da solo, perché ho bisogno di questa pressione e queste aspettative. Cerco di trasferire queste aspettative ai miei calciatori perché non voglio che si creino degli alibi”.

Non si poteva non toccare l’argomento Icardi.

“Ho grande rispetto nei confronti di tutti, posso dire che da parte mia non c’è nessuna turbativa. Stiamo lavorando in maniera seria, non ci sono situazioni di disturbo. Sapete la linea presa nei confronti del giocatore, da parte mia non c’è nessuna turbativa”.

Infine, una battuta anche sul mercato.

“Del mercato è giusto che ne parli il club, fin dal primo giorno c’è sempre stata molta chiarezza da parte dei dirigenti, su tutto. Stiamo proseguendo su questa strada, c’è grande chiarezza e un rapporto di stima reciproca. Sono contento per quello che stiamo creando”.