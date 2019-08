Inter-Lecce, Liverani: “Risultato pesante ma non cambia nulla, interessante era vedere la mentalità”

Si era consci del fatto che il destino non avesse regalato il miglior inizio, ma si sperava anche in un passivo diverso, forse anche troppo pesante per un Lecce che non era partito male. Ma non sono queste le partite dei salentini in cui bisognerà far punti. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico dei giallorossi Fabio Liverani.

“Il risultato è pesante ma non ci cambia nulla. Volevo vedere una squadra di personalità anche nei momenti di difficoltà, a questo livello si paga ogni disattenzione. Il nostro scudetto è la salvezza. Loro hanno giocatori con qualità individuali che fanno la differenza, ma noi volevamo provare a capire che calcio possiamo fare. Avevamo provato determinate situazioni tattiche, ma il passo di Asamoah e Candreva è stato differente rispetto a Rispoli e Calderoni. E quindi abbiamo sofferto. Siamo in fase di rodaggio anche noi, con diversi giocatori nuovi. Ma ripeto: mi interessava vedere oggi soprattutto la mentalità in uno stadio come San Siro“.