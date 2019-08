Inter-Lecce, Liverani alla vigilia: “Importante sarà l’equilibrio”

Il ritorno in Serie A è avvenuto dopo tanti anni. Ma l’esordio non è proprio dei migliori. Il Lecce domani sera va in trasferta a San Siro per sfidare l’Inter di Conte, tra le squadre più attive del mercato e rinforzata rispetto allo scorso anno. Della sfida ha parlato il tecnico giallorosso Fabio Liverani in conferenza stampa.

“Bisognerà essere equilibrati in queste 38 tappe per arrivare al nostro scudetto, che è la salvezza. Mancosu, Shakhov e Benzar sono recuperati e fanno parte dei convocati. E’ normale che dopo un mese lontano dalla squadra non si possano avere nelle gambe i 90 minuti. Bisogna capire come iniziare la gara e poi come gestire questi calciatori. Una squadra può avere la sua identità com’è giusto che sia, poi ci sono volte che gli avversari te lo permettono ed altre meno. Non credo che potremo avere una identità definitiva alla prima giornata, sappiamo che tipo di campionato ci aspetta. I miei ragazzi devono capire che nelle gare come quella di domani con tutte le difficoltà non devono mai perdere l’entusiasmo“.