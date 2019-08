Inter, è già amore con Lukaku: “Grazie ai tifosi”. E pubblica un gol fatto durante il riscaldamento [VIDEO]

L’amore fra Romelu Lukaku e i tifosi dell’Inter sembra essere già sbocciato. Alla prima uscita ufficiale del belga a San Siro, ieri sera, per l’esordio in campionato dei nerazzurri, subito un gol. L’ex Manchester United ha pubblicato una storia su Instagram, scrivendo: “Grazie ai tifosi” e poi “Dio è il piu’ grande”. Il belga ha inoltre postato un video di pochi secondi nel quale si vede un suo bel gol in fase di riscaldamento. Fra i primi commenti è spuntato Radja Nainggolan, che ha scritto: “Topper”.