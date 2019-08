Inter, Lukaku si presenta con un poker: vittoria nerazzurra contro la Virtus Bergamo

Dopo la vittoria nella partita amichevole di ieri contro il Valencia, l’Inter è scesa nuovamente in campo, questa volta contro la Virtus Bergamo (squadra di Serie D), match che è andato in scena ad Appiano Gentile, il grande protagonista è stato l’ultimo arrivato Romelu Lukaku. La squadra di Antonio Conte ha vinto con il punteggio di 8-0, reti anche di Matias Vecino (doppietta) e del giovane Sebastiano Esposito (doppietta), poker per l’ex Manchester United. Sono scesi in campo i calciatori meno utilizzati nel match di ieri sera a Valencia, con alcuni rimasti a Milano come Lazaro ed altri Primavere. Ma le indicazioni più importanti sono arrivate da Lukaku, il bomber si candida ad essere protagonista.