Inter, Lukaku: “Sono qui per aiutare il club a vincere”

“Milano è bella, ma non sono qui per questo. Sono venuto qui per aiutare il club a vincere qualcosa“. L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku racconta così, in un’intervista al portale Otro, i suoi primi giorni in Italia. “Come vanno gli allenamenti? E’ davvero dura. E’ cambiato tutto. In Inghilterra si lavora tanto, ma qui è lavoro davvero duro. Com’è il cibo italiano? Insalata”, ha concluso Lukaku ridendo. Il centravanti belga si è allenato ad Appiano in questi giorni, mentre la squadra di Conte si ritroverà domani dopo due giorni di pausa.

