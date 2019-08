Inter, Marotta tuona: “Fastidio per le parole di Wanda Nara. Nessuno ha invitato Icardi a restare”

“Le dichiarazioni di Wanda Nara su Icardi? C’è un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi. Smentisco in modo assoluto che qualche dirigente dell’Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare“. Così l’amministratore delegato sport dell’Inter, Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Dazn pochi prima della gara contro il Lecce. Sempre a proposito dell’attaccante argentino, Marotta ha aggiunto: “La nostra strategia è precisa e l’abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti fino alla fine e nessuno dell’Inter può stravolgere questa linea comune”. Infine sui 65mila di San Siro per la prima partita. “Siamo molto orgogliosi e riconoscenti verso i nostri tifosi che sono arrivati in tanti anche oggi, sta a noi ricambiare la loro fiducia”, ha detto Marotta.