Inter, primo allenamento per Lukaku: “Contento di essere qui” [FOTO]

“Primo allenamento con mia nuova squadra. Sono molto contento d’essere qui”. Lo scrive su Instagram Romelu Lukaku, uno dei nuovi volti dell’Inter. L’attaccante, proveniente dal Manchester United, non ha preso parte alla trasferta dei nerazzurri a Valencia, dove stasera la squadra di Conte affronterà in amichevole i padroni di casa. Il belga è rimasto a lavorare ad Appiano Gentile. Anche Ivan Perisic non è partito per la Spagna: il nazionale croato sembra ormai vicino al passaggio al Bayern Monaco. Ad Appiano anche Icardi, Ranocchia e Lazaro.