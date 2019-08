Inter, Wanda Nara manda messaggi subliminali via social: “Un nuevo año juntas”

Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, continua a mandare messaggi ‘subliminali’ via social. Dopo il video della nuova casa milanese, con vista sulla sede dell’Inter, Wanda Nara sembra ribadire l’intenzione di non volersi muovere da Milano, postando su Twitter una foto assieme alle compagne di altri giocatori nerazzurri, con un messaggio abbastanza chiaro: “Un nuevo año juntas“, ossia ”un altro anno insieme’‘. La fotografia è stata scattata in occasione della festa per il 22esimo compleanno di Lautaro Martinez, dove la coppia era presente.