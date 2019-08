International Champions Cup, Atletico Madrid-Juventus 2-1: un super Joao Felix trascina i Colchoneros

Sconfitta per la Juventus nell’ultima gara dell’International Champions Cup. L’Atletico Madrid di Simeone si impone sui bianconeri di Sarri per 2-1 grazie alla doppietta di Joao Felix, inutile il gol di Khedira. Parte meglio la Juventus che attacca e costringe l’Atletico nella propria metà campo. Al 12′ Oblak è miracoloso su Chiellini. Alla prima sortita offensiva l’Atletico rischia di passare con il destro di Koke salvato sulla linea da Alex Sandro. Al 24′ è Joao Felix a sbloccare la partita con un bel tiro al volo su assist di Trippier. Due minuti dopo è Chiellini ad imitare Alex Sandro, salvando il tiro di Saul. Alla mezz’ora esatta Khedira sfrutta un errore di Oblak e insacca il pallone del pareggio. Al 34′ è show di Joao Felix: palla straordinaria di Lemar per il taglio del portoghese tra Chiellini e De Ligt che se lo lasciano sfuggire e Felix realizza una doppietta deliziosa con un destro a volo.

Nella ripresa si rende subito pericoloso Douglas Costa, che trova una deviazione che manda la palla sul palo. Al minuto 58 secondo legno dei bianconeri con Rabiot. Entra anche Dybala nella girandola delle sostituzioni e al 78′ Oblak deve superarsi per salvare sul sinistro dell’argentino. Nel finale è ancora Dybala ad avere la palla del 2-2 ma l’argentino sbaglia il tocco sotto di fronte ad Oblak. Il risultato non cambia: l’Atletico Madrid di Simeone vince 2-1. Rammarico per la Juventus che ha avuto diverse occasioni e che era ad un passo da Joao Felix, straordinario talento portoghese.