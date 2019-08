International Champions Cup, Manchester United e Milan regalano spettacolo: rossoneri ko ai rigori

Si è giocato un altro interessante match valido per l’International Champions Cup, in campo Manchester United e Milan che hanno regalato spettacolo in una partita che ha portato indicazioni soprattutto per Giampaolo, la squadra rossonera cresce in vista dell’inizio della stagione, in casa United invece fa rumore l’assenza di Pogba, ufficialmente per infortunio ma le voci di calciomercato continuano a fare rumore. La partita si è conclusa sul risultato di 2-2 fino ai tempi regolamentari, la squadra inglese passa in vantaggio con la rete di Rashford dopo appena 14 minuti, il Milan ribalta tutto con il gol di Suso al 26′ e nella ripresa con l’autogol di Lindelof, al 72′ ci pensa Lingard a fissare il 2-2. Si va ai calci di rigore, per i rossoneri decisivo l’errore di Daniel Maldini.