International Champions Cup, Milan e Inter in salita contro Manchester United e Tottenham

Dopo due sconfitte nelle prime due uscite nella International Champions Cup – contro Benfica e Bayern Monaco – il Milan tenta di invertire la rotta nella terza uscita contro il Manchester United. Missione difficile dal momento che i Red Devils sono imbattuti nella competizione e in lizza per la vittoria del torneo estivo. Il pronostico di Sisal Matchpoint infatti è a senso unico, gli inglesi conducono a 1.75, il successo dei rossoneri è a 4.20, il pareggio si gioca a 3.75. Sicuri della vittoria dello United anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 1. Nelle due gare disputate nella competizione, il Milan non ha mai segnato: il gol ai Red Devils vale 1.35 e il principale candidato è Piatek, a 3.10, per la doppietta del polacco si sale a 16.00.

In campo anche l’Inter, che chiude la sua International Champions Cup contro il Tottenham. I nerazzurri vanno a caccia della vittoria che ancora manca nel torneo, ma la strada in salita: favoriti gli Spurs, a 1.88, a 3.60 il successo interista, il segno X vale 3.70. Anche gli scommettitori scelgono il Tottenham, l’84% ha puntato sul segno 2, con l’Inter solo il 10%. Conte aspetta ancora il colpo di mercato, in particolare in attacco, con Icardi ancora defilato dal progetto nerazzurro. Nel frattempo, al gol potrebbe pensarci il giovane Esposito, la sua marcatura al Tottenham vale 3.50. Molto più probabile il gol di Kane, a 1.90, che potrebbe anche mettere la doppia firma nel match, a 5.50. Gara da Over 2,50, a 1.65, e da Gol, a 1.57.