Italia Under 21, i convocati di Nicolato: 12 volti nuovi, “accolti” Kean e Zaniolo

Prime convocazioni per Paolo Nicolato, il tecnico che quest’estate ha preso il posto di Luigi Di Biagio alla guida della Nazionale Under 21. Si riparte dopo l’Europeo casalingo con un gruppo rinnovato di 25 Azzurrini, che venerdì 6 settembre (ore 18.30) allo stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania affronteranno la Moldavia in amichevole per poi esordire martedì 10 settembre (ore 18.30) a Castel di Sangro nelle qualificazioni all’Europeo Under 21 del 2021 contro il Lussemburgo. Dodici dei 25 convocati sono alla loro prima chiamata: il portiere Carnesecchi, i difensori Bellanova, Bettella, Del Prato, Gabbia, Ranieri, Sala e Tripaldelli e i centrocampisti Carraro, Frattesi, Maggiore e Zanellato. L’unico reparto privo di volti nuovi è quello offensivo.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);

Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Bordeaux), Davide Bettella (Pescara), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).