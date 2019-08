Italia Under 21, il nuovo ct Paolo Nicolato riparte da Catania: esordio con la Moldavia, poi qualificazioni

Venerdì le convocazioni di Nicolato per le gare con Moldavia e Lussemburgo.

Lunedì gli Azzurrini partiranno per Catania, dove il 6 settembre il neo tecnico esordirà nell’amichevole con la Moldavia. L’11 settembre il debutto nelle qualificazioni europee.

La Nazionale Under 21 riparte da Paolo Nicolato, scelto in estate dalla FIGC per guidare gli Azzurrini dopo gli ottimi risultati raggiunti con l’Under 19 e l’Under 20, rispettivamente vicecampione d’Europa nel 2018 e quarta al Mondiale di categoria disputato lo scorso giugno in Polonia.

Il neo tecnico diramerà venerdì 30 agosto le sue prime convocazioni per l’amichevole con la Moldavia, che venerdì 6 settembre (ore 18.30) allo stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania lo vedrà debuttare sulla panchina dell’Under 21 e per la gara con il Lussemburgo, match d’esordio nelle qualificazioni a EURO 2021 in programma martedì 10 settembre (ore 18.30) a Castel di Sangro.

La Nazionale si radunerà nella tarda serata di domenica 1° settembre a Fiumicino e la mattina seguente partirà alla volta di Catania.