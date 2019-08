Joao Mario alla Lokomotiv Mosca: la presentazione fa il giro del web [FOTO e VIDEO]

Operazione in uscita in casa Inter, Joao Mario è ufficialmente un calciatore della Lokomotiv Mosca, l’annuncio è arrivato direttamente dal club russo, con un tweet e una foto del portoghese con la nuova maglia. L’operazione è andata in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Presentazione in grande stile per il calciatore, Joao Mario ha fatto il suo ingresso in scena scendendo dalla caratteristica locomotiva.

“Sono molto contento di venire a giocare qui”, le prime parole del centrocampista con la nuova squadra. “So che questo è un grande club, dove in passato hanno giocato calciatori famosi ed esperti. Quando ero in nazionale ho chiesto un consiglio sul Lokomotiv a Fernandes e a Eder: quest’ultimo mi ha detto che qui c’è un’atmosfera meravigliosa. Anche la partecipazione alla Champions è un fattore importante”. In basso il video.