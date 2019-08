Juve, la fame di Cristiano Ronaldo: “Non ho bisogno di soldi, voglio il mio posto nella storia del calcio”

“Mi impegno sempre per vincere trofei con la mia squadra, perché so che questi mi porteranno anche a premi individuali. E’ il mio lavoro, la vita di tutti i giorni. Mi sveglio ogni mattina per allenarmi con lo scopo di raggiungere qualche cosa e non solo per guadagnare soldi. Di soldi non ne ho più bisogno, ringraziando Dio. Io voglio guadagnare il mio posto nella storia del calcio. Per vincere sempre di più“. Queste le parole dell’attaccante della Juve Cristiano Ronaldo in una pillola, pubblicata su Twitter, dell’intervista concessa a Dazn per “The Making Of“.

“La sicurezza di cui un giocatore ha bisogno non dipende solo dal giocatore stesso ma dalla gente che ha intorno, dagli altri giocatori del team e dall’allenatore. Devi sentirti un pezzo importante di un gruppo: Zidane mi ha fatto sentire speciale. Lui non ha cambiato il mio modo di giocare, sono rimasto sempre lo stesso calciatore. Ovviamente, però, Zidane mi ha aiutato molto. Era una persona che stimavo parecchio, poi è diventato il mio allenatore. Dopo averlo conosciuto meglio sono diventato ancora di più un fan di Zidane, per il suo modo di essere, per il suo modo di parlare, per come gestisce la squadra e per come mi ha trattato“.

“Mi diceva sempre ‘Stai calmo, gioca la partita, se qualcuno fa la differenza in questo team quello sei tu‘. Mi ha sempre dato fiducia. Sapeva bene che erano i giocatori che potevano fare la differenza. E’ sempre stato aperto con me ed è sempre stato molto onesto con me: ecco perché l’amicizia con Zidane la porterò per sempre nel mio cuore. Sarò sempre un suo grande fan: lui è davvero una bella persona e un grande allenatore“.