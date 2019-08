Juve Stabia, ufficiale l’ex milanista Kingsley Boateng: il comunicato e le prime dichiarazioni

S. S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo, con la Ternana Calcio, per il trasferimento, con la formula del prestito con diritto di riscatto, dell’esterno d’attacco, Kingsley Boateng, classe 1994.

L’ esterno ghanese naturalizzato italiano, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’ A.C.Milan, in serie A ha vestito la maglia del Catania Calcio, facendo registrare 6 presenze. In serie cadetta, ha vestito la maglia del Bari, collezionando 37 presenze con 3 reti all’attivo. Nel 2015 ha esordito con la Nazionale U-21 Italiana. Dopo l’esperienza in Slovenia, con l’ Olimpia Lubiana, è ritornato in Italia con la Ternana Calcio.

Queste le prime dichiarazioni : “La Juve Stabia ha deciso di puntare su di me ed io darò il massimo per dimostrare di meritare la fiducia riposta. Sono contento della scelta fatta ed onorato di far parte di una squadra come quella gialloblù”. Boateng vestirà la maglia nr. 4 e si è aggregato alla squadra a disposizione di mister Caserta.