Juventus, l’agente di Dybala svela alcune verità di mercato: “La trattativa con lo United è saltata perché…”

Uno dei più discussi, se non il più discusso, del mercato in uscita della Juve. E’ tornato dalle vacanze determinato e ha fatto vedere ottime cose. Ieri poteva giocare, ma ha perso il ballottaggio con Higuain come punta centrale. Ed è rimasto in panchina per tutta la gara. Paulo Dybala è ancora al centro delle voci di mercato, seppur la sua posizione sia più ‘stabile’ rispetto a qualche settimana fa.

Nel frattempo, ai microfoni di TuttoSport, ha parlato l’agente della Joya, Jorge Antun, presente ieri nella tribuna dello Juventus Stadium: “Viaggi imminenti a Parigi? No, non ne ho in programma. Paulo deve gustarsi il momento con la Juve, cosa succederà in futuro non lo so. La trattativa saltata con il Manchester United? Sì, ho parlato con gli inglesi, ma non sono vere le storie delle commissioni: c’erano delle questioni tra club”.