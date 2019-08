“Always in our hearts“, ovvero “sempre nei nostri cuori”. Così, su Twitter, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha voluto ricordare oggi le vittime dell’Heysel, postando una foto che raffigura una targa in onore dei 39 supporter che persero la loro vita la sera del 29 maggio del 1985, poco prima della finale di Coppa Campioni tra il bianconeri e il Liverpool.

Always in our hearts pic.twitter.com/AKIpqx4mED — Andrea Agnelli (@andagn) August 16, 2019