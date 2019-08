Juventus, Danilo si presenta ai nuovi tifosi: “Avevo scelto il 7, Alex Sandro è stato decisivo”

“Le prime impressioni sono ottime. Per me è stato un benvenuto molto caloroso, mi sono sentito molto bene fin dai primi giorni. Con queste sensazioni voglio dare il meglio in campo”. Sono le prime parole di Danilo nella conferenza di presentazione come nuovo giocatore della Juventus. “Se la presenza di Alex Sandro ha inciso nella scelta? Ho parlato con lui più volte, è stato molto importante per me, mi ha dato indicazioni sul club, su come si lavora”, ha spiegato il brasiliano, arrivato dal Manchester City. “E’ bello avere accanto un amico come lui ed è un piacere averlo al fianco, è stato importante nella mia scelta”. Danilo è stato anche compagno di squadra di Ronaldo al Real: “Ho parlato anche con lui prima di venire qui, abbiamo scherzato un po’. Gli ho detto che avevo chiesto il 7 ma era già occupato…”, ha scherzato. “E’ stato importante anche lui nella scelta, mi ha detto che si trovava in un club magnifico e mi ha accolto con allegria facendomi sentire a casa. Giocare al fianco uno come lui è uno stimolo a fare meglio”, ha aggiunto.

“Sarri? Ha uno stile molto particolare, è un allenatore cui piace stare sempre con la palla e comandare il gioco, lo abbiamo visto con il Chelsea e quando abbiamo affrontato il Napoli. Erano squadre sempre complicate da affrontare, è uno stile di gioco che mi piace e a cui sono abituato, penso che non avrò difficoltà ad adattarmi a quello che chiede”. Queste le parole di Danilo su Sarri. “So che la fase difensiva in Italia è importante, ma nonostante abbia 28 anni sono aperto a tutto ciò che possono insegnarmi, ho voglia di imparare, evolvermi, apprendere nuove cose”, ha concluso il brasiliano.