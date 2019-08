Juventus, Danilo: “Un sogno essere qui, ottimo posto da chiamare casa”. Intanto Cancelo si presenta

Amore che vieni, amore che vai cantava Fabrizio De André. E’ il caso di Danilo e Cancelo. Il neo-terzino bianconero ha scritto su Instagram: “E’ un sogno far parte di questo gigantesco club che respira risultati! Un ottimo posto da chiamare casa! Forza Juve”, mostrando tutto il suo amore per la sua nuova squadra. Intanto in Inghilterra il Manchester City ha presentato Joao Cancelo. Queste le parole del portoghese: “Il City ha giocatori di grande qualità, proverò a portare la mia e a lavorare sui miei punti deboli. Credo molto in questo club. Ora e in futuro sarà al top a livello mondiale. Come giocatore mi piacciono le nuove sfide. Amo questo progetto e quello che potrà offrire, sono consapevole della competizione, Walker è un gran giocatore ma più c’è competizione più hai chance di crescere come giocatore – ha aggiunto il terzino destro portoghese – Sogno di diventare il miglior giocatore nel mio ruolo e questo è un buon posto per raggiungere questo obiettivo”.