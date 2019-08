Non solo Cristiano Ronaldo, ma anche De Ligt sarà assente dal test tra Juventus A e Juventus B che inizierà tra pochi minuti.

Cristiano Ronaldo out, problemi all’adduttore: niente test a Villar Perosa

Per il nuovo acquisto dei bianconeri, vesciche ad un piede. L’olandese non figura nella formazione iniziale, in difesa giocheranno infatti Demiral e Bonucci. Da segnalare invece, nell’arrivo a Villar Perosa, i tanti applausi a Paulo Dybala.