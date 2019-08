Juventus, Demiral pronto a convincere Sarri: “un onore essere bianconero”

“Sono molto contento di essere qui. E’ una fortuna per me. La Juventus è una squadra importante. Spero di adattarmi molto presto”. Sono le dichiarazioni di Merih Demiral nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo difensore della Juventus, il calciatore si candida ad essere protagonista. “Per arrivare qui ho fatto molti sforzi. Ho lavorato duro ed essere qui è un sogno che si avvera. E’ un onore allenarmi con giocatori così forti”, ha aggiunto l’ex giocatore del Sassuolo. “Quando scendo in campo dò sempre il meglio e i tifosi apprezzano questo di me, spero di convincerli ancora di più quando sarò al massimo della forma”, ha detto. Al centro del mercato ha rispedito al mittente le offerte: “Spero di rimanere in questo club il più a lungo possibile”.