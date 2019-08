Juventus, domani la classica di Villar Perosa: sabato sfida alla Triestina, il programma

Mercoledì 14 agosto a Villar Perosa andrà in scena la tradizionale partita in famiglia bianconera. La Juve A contro la Juve B si ritroveranno per la 60esima volta di fronte nel vernissage di casa Agnelli. Perché la partita che si gioca al “Gaetano Scirea” è strettamente legata alla figura della famiglia di imprenditori piemontesi e soprattutto all’avvocato. Della località in Val Chisone sono originari gli Agnelli, che sono proprietari del “castello” di Villar Perosa.

Si affrontano i titolari della Juventus contro una squadra formata dalle riserve e da alcuni ragazzi della primavera. Unica certezza: l’invasione di campo dei tifosi a fine partita per abbracciare i propri idoli ed avere la maglietta dei propri beniamini. L’anno scorso il più cercato fu Cristiano Ronaldo che fece il suo esordio proprio nella tradizionale amichevole.

Il fischio d’inizio per il match tutto a tinte bianconere è in programma mercoledì 14 agosto alle ore 17. Anche chi non potrà essere presente avrà la possibilità di seguirlo grazie alla diretta organizzata da Sky: basterà sintonizzarsi su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Ultima amichevole, invece, per la Juventus, prima del fischio d’inizio della Serie A 2019/20, sabato sera, a una settimana esatta dalla prima di campionato al ‘Tardini’ contro il Parma. I bianconeri di Maurizio Sarri giocheranno a Trieste, contro la Triestina. Il match verrà disputato allo Stadio ‘Nereo Rocco’ alle 20.30.