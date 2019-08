Juventus, Dybala adesso è un caso: l’argentino rifiuta tutti, solo il Psg può convincere la Joya

Altro giro, altra corsa, altro rifiuto. Paulo Dybala sta condizionando nettamente il mercato della Juventus, si allontana ormai definitivamente il trasferimento in Premier League, mancano ormai poche ore al gong per pensare di arrivare ad un accordo. L’argentino ha fatto saltare lo scambio con Lukaku (il belga è un nuovo calciatore dell’Inter), poi ha rifiutato il trasferimento al Tottenham, la Juventus e gli Spurs avevano trovato l’accordo per 70 milioni di euro ma le richieste della Joya hanno spinto gli inglesi a cambiare obiettivi, troppi i 10 milioni di euro a stagione richiesti, problemi anche per quanto riguarda i diritti d’immagine, impossibile raggiungere un accordo. Le decisioni di Dybala condizionano inevitabilmente il mercato in entrata dei bianconeri, la Joya non rientra più chiaramente nei piani della Vecchia Signora ma il calciatore non intende andarsene. Solo una squadra può fargli cambiare idea: il Psg. Il club francese può convincerlo sia dal punto di vista tecnico che economico, difficile invece uno scambio con l’Inter con Icardi. Ma intanto Dybala è un caso per la Juventus ed anche di difficile soluzione.