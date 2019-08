Juventus, Dybala al J Medical per le visite mediche: la reazione dei tifosi bianconeri

Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Paulo Dybala, l’argentino è arrivato negli ultimi minuti al J Medical insieme al brasiiano Alex Sandro per sottoporsi alle visite mediche di inizio stagione. La ‘Joya’ è stato accolto da un buon numero di tifosi che sono in attesa di conoscere il futuro dell’attaccante, la trattativa con il Manchester United sembra definitivamente sfumata, sembra allontanarsi dunque lo scambio con Lukaku mentre rimane ancora viva una possibile trattativa con il Psg. In giornata è atteso il confronto con l’allenatore Maurizio Sarri ma nel frattempo la reazione dei tifosi della Juve è stata chiara, i bianconeri chiedono con insistenza la conferma dell’argentino. Il futuro di Dybala è ancora tutto da decidere e nonostante l’affetto dei tifosi potrebbe comunque partire, o come già visto al Psg oppure con uno scambio con Icardi più un conguaglio che l’Inter verserebbe alla Juventus.