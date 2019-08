Juventus, da epurato a inamovibile. Khedira suona la carica: “Obiettivo triplete”

Era tra i partenti della nuova gestione Sarri, per via del grande affollamento a centrocampo, eppure col tempo Sami Khedira è riuscito a convincere il neo tecnico della Juve a non farlo andar via. Il tedesco sarà uno dei punti fermi della prossima stagione, ecco le sue parole a ‘Kicker‘.

“L’obiettivo è il triplete. Dopo aver parlato con Sarri ero sicuro fin dall’inizio che lo avrei convinto anch’io. Mi sto integrando bene con la filosofia dell’allenatore, basata su pressing, intensità e senso tattico. Queste sono tutte caratteristiche che fanno per me. Il prossimo anno spero di giocare l’80% delle partite“.

“Io non ho mai voluto lasciare la Juve. Nell’ultima stagione sono stato sfortunato e sono entrato in una spirale negativa. Adesso però mi sento pienamente in forma. Il campionato sarà più competitivo. La Champions League? Se compri gente come De Ligt e Cristiano Ronaldo non lo fai certo per uscire ai quarti di finale o in semifinale“.