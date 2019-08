Juventus, John Elkann: “Mai stata contrapposizione tra vincere e giocare bene, Sarri lo saprà interpretare”

“Non c’è mai stata contrapposizione fra vincere e giocare bene e credo che Sarri sia la persona che lo saprà interpretare. La cosa più importante è che si senta a casa, che sia contento dell’ambiente di lavoro e di una squadra che si è molto rafforzata. Quando uno viene alla Juve, l’obiettivo è quello di vincere e vogliamo portare avanti quello che abbiamo sempre fatto alla Juve è sempre bello stare qua con la squadra, con le tante famiglie juventine. Sono questi i momenti in cui si capisce cosa è la Juventus, c’è voglia di festeggiare la Juve del passato e guardare la Juve del futuro“. Queste le parole di John Elkann, ai microfoni di Sky Sport, a margine dell’amichevole a Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B. All’intervallo, avanti ‘ grandi’ per 2-1 con una doppietta di Dybala, inframezzata dall’autogol di Demiral.