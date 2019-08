Juventus, la lista dei convocati per l’Atletico: presenti Dybala e Danilo

In attesa di nuove novità sul fronte calciomercato la Juventus ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Stoccolma, domani alle 18 interessante sfida contro l’Atletico Madrid nell’ultima amichevole valida per l’International Champions Cup. Presente nella lista anche Paulo Dybala, l’argentino al centro delle trattative di calciomercato nelle ultime ore, sfumato il trasferimento in Premier League ma potrebbe rientrare nell’ambito di altre operazioni, c’è anche l’ultimo arrivato Danilo. Questo l’elenco dei bianconeri in partenza: Szczesny; De Sciglio; Chiellini; De Ligt; Pjanic; Khedira; Ronaldo; Dybala; Douglas Costa; Alex Sandro; Danilo; Matuidi; Cuadrado; Mandzukic; Bonucci; Higuain; Emre Can; Rugani; Rabiot; Pellegrini; Demiral; Bentancur; Pinsoglio; Bernardeschi; Buffon.