Juventus, è un mercato ‘pericoloso’: problemi in entrata ed uscita, tutti i dubbi dal punto di vista fisico e tattico

La Juventus ha conquistato i primi tre punti nel campionato di Serie A, successo esterno nella partita contro il Parma, sembrava ancora la squadra di Allegri, i bianconeri non hanno entusiasmato dal punto di vista del gioco, non si vede ancora la mano dell’allenatore Maurizio Sarri che però avrà modo di plasmare la squadra, la Juventus ha dimostrato ancora una volta di essere molto cinica, vittoria con il minimo sforzo grazie alla rete messa a segno da Giorgio Chiellini, il difensore sempre protagonista nonostante l’età che avanza. Ultimi giorni di calciomercato per i bianconeri ma la situazione può definirsi complicata, difficoltà enormi in uscita e quindi tutto bloccato anche in entrata, la squadra si è inevitabilmente rinforzata rispetto all’ultima stagione ma già sono sorti parecchi dubbi sulle mosse dei bianconeri.

Juventus, i problemi in uscita

Gravi problemi in uscita per la Juventus che non riesce a piazzare sul mercato gli esuberi. In difesa si sta cercando una collocazione per Rugani, la trattativa con la Roma si è arenata ed anche dall’estero non è arrivata alcuna offerta convincente, in caso di mancata cessione il centrale dovrebbe anche rimanere fuori dalla lista Champions League. Problemi anche a centrocampo, l’intenzione era quella di cedere almeno uno tra Khedira, Matuidi, Emre Can e Bentancur, nessuno di questi ha intenzione di lasciare la Juventus, soprattutto Matuidi ed Emre Can possono trovare difficoltà con il modo di giocare di Sarri ma hanno ingaggi pesanti che quasi nessuna squadra in Italia ed in Europa può permettersi. Poi l’attacco e qui i problemi sono clamorosi, almeno uno tra Mandzukic e Higuain è in uscita, il croato ha rifiutato tutto e tutti perchè non ha intenzione di trasferirsi negli ultimi giorni di mercato, il Pipita è reduce da una stagione deludente ed anche lui vorrebbe rimanere in bianconero. Ed infine c’è il caso Dybala, non rientra nei piani della Juventus dal punto di vista tattico ma prima ha rifiutato l’Inghilterra poi sono state riscontrate difficoltà con il Psg mentre sembra da escludere uno scambio con l’Inter che riguarda Icardi. Tutte queste situazioni bloccano eventuali altri colpi in entrata, senza considerare tutti i problemi nel presentare la lista Champions League con almeno due-tre big costretti a rimanere fuori dalla lista.

Juventus, i dubbi sul mercato

La Juventus ha speso 75 milioni di euro per l’arrivo di de Ligt, l’olandese per il momento non è un titolare, Sarri infatti ha bisogno di esperienza e la coppia Chiellini-Bonucci al momento sembra la più affidabile nonostante le qualità dell’ex Ajax. Lo scambio Cancelo-Danilo lascia dei dubbi mentre le perplessità più importanti sono a centrocampo. L’unica certezza sembra Pjanic mentre calciatori come Emre Can e Matuidi non sembrano idonei per il gioco di Sarri, Ramsey ha confermato problemi dal punto di vista fisico, Rabiot è ancora lontano dalla condizione ottimale ma non sembra comunque un calciatore in grado di fare la differenza, manca un calciatore fisico e di ‘gamba’ in grado di spaccare le partite, un profilo ‘alla Pogba’ oppure ‘alla Milinkovic-Savic’. Poi l’attaccante, l’intenzione dei bianconeri era quella di piazzare un colpo nel ruolo di centravanti con Ronaldo ‘promosso’ sulla sinistra, al momento ci sono in lizza per lo stesso ruolo di prima punta Higuain, Mandzukic e Dybala, tre calciatori che non hanno bisogno di presentazioni ma che per un motivo o per un altro non rientravano nei piani della società.