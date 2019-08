La Questura di Torino dichiara “del tutto destituita di ogni fondamento” la notizia apparsa oggi su alcuni organi di stampa, secondo la quale la stessa Questura “avrebbe concordato il divieto di vendita dei tagliandi per la partita Juve– Napoli a chi è nato in Campania”. La Questura di Torino “non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla”, si legge in una nota.