Juventus-Napoli tv e streaming, dove guardare la diretta della partita

Juventus-Napoli tv e streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A. La Juventus, dopo la vittoria di Parma, cerca il bis. Compito non semplice contro il Napoli di Ancelotti, vincente all’esordio contro la Fiorentina. Una partita che chiarirà meglio la forza delle due squadre. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sui propri smartphone, Pc o tablet ed avviarla poco prima del match. La partita sarà visibile anche per chi ha sottoscritto l’offerta di Timvision e Nowtv.