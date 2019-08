Juventus, Rabiot gonfia il petto: “siamo la squadra da battere”

“Penso che la Juventus debba essere pronta per tutto, e’ la squadra da battere. Ogni partita per noi sara’ combattuta, dovremo essere molto concentrati perche’ andremo ad affrontare squadre forti”. Sono le dichiarazioni di Adrien Rabiot in vista della prima gara contro il Parma:“personalmente non vedo l’ora di debuttare in questa nuova avventura. Per quanto riguarda la squadra, invece, penso che abbiamo lavorato bene nel precampionato, abbiamo avuto molto tempo per preparare la stagione e soprattutto le prime partite. Naturalmente saranno gare difficili, lo sono sempre per un club come la Juventus. Sara’ cosi’ anche a Parma ma siamo fiduciosi“. Mi sono “adattato bene alla squadra, non so se saro’ titolare gia’ alla prima ma spero di esserci per aiutare i miei compagni. Mi sento molto bene, sono in forma, e, come ho gia’ detto, io come tutta la squadra non vediamo l’ora di debuttare”. Un commento su Cristiano Ronaldo. “E’ un grande professionista – ha proseguito Rabiot ai microfoni di Sky Sport – E’ un grande vantaggio per me allenarmi e giocare con un giocatore come lui”.

“Giochiamo entrambi sulla sinistra, e questo ci permette di cercare l’intesa giusta e di trovarci al meglio. Nelle partite che abbiamo giocato insieme, abbiamo avuto una buona intesa. Anche per la squadra e’ molto utile avere un giocatore come lui, da cui prendere esempio”.

Torino e’ diversa da Parigi – ha concluso -, e‘ piu’ piccola ma e’ una bella citta’, io e la mia famiglia ci stiamo trovando bene. Questo e’ un aspetto importante, bisogna ambientarsi bene per rendere al meglio. Ribery? E’ un grande giocatore, che ha vinto molto, il fatto che sia arrivato in Italia, alla Fiorentina, e’ un bene per il campionato. Per i viola, ma anche per tutti, avere un giocatore come lui alzera’ il livello del campionato e delle partite, sono contento che ci sia un altro giocatore francese in Serie A. Piu’ sono i buoni giocatori meglio e’ per il campionato. E’ davvero una bella cosa”.