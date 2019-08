“Spero di continuare così, ma tra due o tre anni non so cosa possa succedere. Forse andrò in pensione. Non significa necessariamente che questo accada, ma se così fosse, non vi sorprendete. Sorprendono le parole di Jurgen Klopp, che ha un contratto con il Liverpool fino al 2022.

Incertezza sul futuro non recente e un commento sulla Bundesliga e su Coutinho: “Spero che sia un torneo equilibrato e che il titolo vada al Dortmund. Altrimenti diventa noioso. Il Bayern è molto forte ma il Dortmund è costruito molto bene. Coutinho è un giocatore di assoluta profondità. Lo avevo a Liverpool e non lo avrei mai venduto se non fossi stato costretto a farlo. L’offerta era irrinunciabile e noi, sebbene sembri strano, non potevamo tenerlo“.