Lazio, agguato mortale al Parco degli Acquedotti: ucciso lo storico capo ultrà Diabolik

Agguato mortale verificatosi nel parco degli Acquedotti, in zona Cinecittà. A farne le spese è stato Fabrizio Piscitelli, storico capo ultrà della Lazio, conosciuto col nome da battaglia di Diabolik. Piscitelli è stato raggiunto dal colpo d’arma da fuoco alla testa, precisamente all’altezza dell’orecchio. Sul posto sono giunti gli agenti del Tuscolano per scoprire gli autori e il movente di quello che ha l’aria di essere un regolamento di conti. Diabolik era stato coinvolto in vicende legate alla droga.