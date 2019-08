Lazio, Ciro Immobile papà per la terza volta: è nato Mattia [FOTO]

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, è diventato papà per la terza volta. La compagna Jessica Melena ha dato alla luce Mattia. Ad annunciarlo lo stesso bomber biancoceleste su Instagram. Grande gioia per il bomber biancoceleste, che dopo Giorgia e Michela, accoglie il primo maschio. Anche la moglie di Ciro, Jessica, ha dato il benvenuto al piccolo Mattia in questa giornata di gioia per la famiglia Immobile.

Visualizza questo post su Instagram Benvenuto Mattia 💙 sei parte di noi…ti amiamo @jessicamelena #benvenutomattia Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17) in data: 17 Ago 2019 alle ore 3:51 PDT