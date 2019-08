Lazio, Parolo difensore per un giorno: “Da piccolo ero libero, oggi ritorno alle origini”

“Da piccolo giocavo come libero, in difesa: per me esser stato schierato oggi come centrale ha rappresentato un ritorno alle origini. Siamo felici per aver portato a termine due vittorie: sono arrivate risposte importanti da parte di tutti i calciatori che sono stati schierati nelle ultime 24 ore. Stiamo entrando tutti in condizione. Abbiamo le dee chiare su quello che dovremo fare nella prossima stagione“. Queste le parole di Marco Parolo a Lazio Style Channel al termine dell’amichevole tra Paderborn e Lazio vinta dai biancocelesti per 2-4.

“I primi dieci minuti di questa gara – prosegue – ci sono serviti per metterci in moto: eravamo reduci dalla trasferta impegnativa di ieri ma quando ci siamo sciolti abbiamo giocato bene, costruendo anche occasioni importanti. Stiamo svolgendo un percorso di crescita con grande mentalità: il gruppo è coeso, con voglia di lavorare e di aumentare i carichi gradualmente. La vittoria in Coppa Italia ci ha dato la consapevolezza di essere una squadra importante, gli allenamenti sono sempre intensi e alziamo sempre qualità del palleggio. Stiamo mettendo in mostra buone trame di gioco: siamo aggressivi e stiamo recuperando tanti palloni. Stiamo svolgendo allenamenti molto intensi. Sono al sesto anno alla Lazio e credo che questo sia stato uno dei migliori ritiri. Queste tre settimane di allenamenti prima dell’inizio del campionato ci serviranno a lavorare su ogni dettaglio. Aver aggiunto giocatori di qualità alla rosa ha alzato la competitività all’interno del gruppo e c’è in tutti più voglia di crescere e di migliorarsi“.