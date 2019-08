Lazio-Roma, Bruno Giordano presenta la partita: “il derby azzera tutto”

“La Roma ha stentato con il Genoa, mentre con la Sampdoria abbiamo visto una bella Lazio ma questo per domenica non conta, si sa che il derby azzera tutto, è una partita dalle forti emozioni, contano rabbia e cuore”. Sono le dichiarazioni della bandiera della Lazio, Bruno Giordano, in vista del derby. “E’ una sfida indecifrabile, molto spesso chi ci arriva da sfavorito riesce a trovare forze inaspettate e a ribaltare il pronostico –sottolinea l’ex bomber biancoceleste all’Adnkronos- Difficilmente si vedono belle partite ma più spesso sfide nervose e bloccate magari risolte da un episodio. Nella prima giornata la Roma ha palesato qualche problema difensivo contro i rossoblù ma sono convinto che domenica non saranno così allegri dietro ma si difenderanno con il coltello tra i denti. Io punto su Immobile e Correa spero in un loro colpo che risolva il match”.

“Mi sembra che Juve, Napoli e Inter abbiamo qualcosa in più e dietro vedo soprattutto Roma e Lazio, senza sottovalutare Milan e Atalanta che l’anno passato ha sorpreso tutti. La squadra di Inzaghi può farcela molto dipenderà dai 4-5 giocatori di maggiore qualità, in particolare, oltre a Immobile e Correa già citati, penso a Milinkovic e Luis Alberto che l’anno scorso hanno avuto un annata con alti e bassi, se ritroveranno continuità potrebbe essere l’anno buono per tornare nell’Europa che conta”.