Lazio-Roma, cresce l’attesa: le reazioni in vista del derby

”Ho sempre asserito che il presidente di una squadra come la Roma deve essere romano, noi invece abbiamo un presidente straniero. Non vorrei che fosse una mancanza di amore che gli fa vendere tanti giocatori che ci servono”. Sono le dichiarazioni all’Adnkronos dell’attore Lino Banfi, in vista del derby Lazio-Roma. ”Ho paura che la Roma perda – ammette – la Lazio è più organizzata come giocatori. Io spero in Džeko e nei ragazzi giovani messi in squadra”. Sul primo derby dopo anni senza Daniele De Rossi, Banfi rileva: ”Ancora oggi mi immagino sbucare sul prato dell’Olimpico Totti e De Rossi, uno da una parte e uno dall’altra. Per quanto riguarda De Rossi, mi auguro che anche dall’Argentina faccia sentire il suo spirito romanista’. Parlando di big, io voglio ricordare anche Salah. lo adoravo, ero molto affezionato a lui come uomo oltre che come calciatore”. Su Paulo Fonseca: ‘‘Per vincere occorre usare metodi sempre nuovi, usi il 5-5-5, può darsi che funzioni”.

Suor Paola, la religiosa di granitica ‘fede’ biancoceleste dichiara: “domani sarò allo stadio per il derby e il mio cuore sarà tutto per la Lazio! Spero con tutto il cuore che domani la Lazio vinca e tenga alta la sua maglia più che i colori – premette all’Adnkronos . ma, si sa, nel calcio non si può mai dire. Nel governo, invece, si può dire perchè sono gli uomini a decidere”. Dunque? “Dunque – afferma a sorpresa la lazialissima suor Paola – sono pronta a tifare ‘giallorosso’ se la coalizione Pd-M5S penserà al bene del Paese e soprattutto ai poveri. Per capirci, governo giallorosso per me è un po’ strano solo perchè è giallorosso, ma se fa del bene al Paese e mette al centro i bisogni dell’Italia perchè no?”.

”Sto vivendo la vigilia di questo derby molto serenamente. Abbiamo un’ottima squadra, sono molto contento che Lzio abbia fatto una bella campagna acquisti e che, sopratutto, abbia tenuto tutti i migliori giocatori in rosa. Correa, Milinković, Luis Alberto, solo per citarne alcuni. E a questi abbia inserito dei buoni innesti”. Così all’Adnkronos il direttore del Tg5 Clemente Mimun,. “Un pronostico? Da conoscitore di calcio Minum non si sbilancia, perché si sa ”il derby è partita a sé”. Anche per questo, ”io – conclude – non mi faccio ingannare dalla prima partita della Roma che è stata così così”.