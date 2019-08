Lazio, netto successo contro l’Al Shabab ma infortunio per Milinkovic-Savic

Altra vittoria in amichevole per la Lazio, che ha battuto 5-1 l’Al Shabab, la squadra si prepara in vista della prossima stagione. Per i biancocelesti reti nel primo tempo di Caicedo, Jony e Correa. Nella ripresa chiudono i conti anche Immobile e Adekanye. Di Seba al 30′ del primo tempo il gol del momentaneo 2-1. Infortunio per Sergej Milinkovic-Savic, uscito al 23′ del secondo tempo per un problema muscolare. “Quella di oggi non è sembrata un’amichevole, ma ci serviva per allenarci e riscaldarci – il bilancio di Ciro Immobile ai microfoni di Lazio Style Channel – Nessuno si è fatto male per fortuna, anche per quanto riguarda le condizioni di Sergej Milinkovic non sembra sia nulla di grave. I nuovi arrivati si sono aggregati molto velocemente, anche Denis Vavro che fa fatica con la lingua si fa capire ed è riuscito a cimentarsi al meglio nella nostra realtà. “Siamo una vera famiglia come dice anche la nostra dirigenza. Anche il secondo ritiro sta andando molto bene ed anche le amichevoli stanno andando bene, stiamo segnando tante reti – ha proseguito il centravanti della Lazio – C’è ancora qualcosa da migliorare, ma abbiamo tempo da qui all’inizio del campionato. Andare in campo con l’Aquila sul petto e con la coccarda è motivo di orgoglio, ci ricorda quanto di buono abbiamo conseguito nella passata stagione”.

Lazio-Al Shabab 5-1

Marcatore: 7′ Caicedo (L), 19′ Jony (L), 30′ Seba (A), 41′ Correa (L), 58′ Immobile (L), 73′ Adekanye (L)

LAZIO (3-5-2): Guerrieri (75′ Alia); Vavro (46′ Lazzari), Acerbi, Bastos (46′ Radu); Patric, Parolo (46′ Milinkovic, 68′ Cataldi), Cataldi (46′ Leiva), Luis Alberto (46′ Berisha), Jony (46′ Adekanye); Caicedo (46′ André Anderson), Correa (46′ Immobile).

All.: Simone Inzaghi.

AL SHABAB FC (4-3-3): Abdullah; Hassan Muath (46′ Bagaawai), Salem (46′ Gaman), Shrahilli (60′ Malik), Al Shamek (46′ Turki); Abdulmajeed, Nasser, Al Shamary; Danilo, Hamddan, Seba.

A disp.: Marwan, Awajii, Walid, Trawilly, Hamdane, Rakan.

All.: Jorge Almiron

Arbitro: René Gimmler

Assistenti: Feldmann-Brechmann