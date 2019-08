Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio, la denuncia del Fatto Quotidiano, retroscena van Persie

TRAGEDIA NEL MONDO DEL CALCIO – Tragedia nel mondo del calcio. Scontri nel pre-partita: lanci di sassi e bottiglie, tre calciatori feriti, quattro persone morte. In seguito alle violenze, la partita è stata rinviata. Circa 10 mila tifosi, che erano già entrati allo stadio, sono rimasti coinvolti nella ressa verso le uscite dove la polizia aveva usato i gas lacrimogeni per disperdere i facinorosi (DETTAGLI, FOTO E VIDEO)

DENUNCIA DE “IL FATTO QUOTIDIANO” – Il tema delle plusvalenze è tra quelli molto discussi in quest’ultimo periodo, tra indagini e analisi varie. Ma, per ora, solo tanto rumore. A tal proposito, un’ulteriore denuncia arriva direttamente dal Fatto Quotidiano, che concentra la sua attenzione sui tantissimi acquisti di questa sessione estiva in Serie A definiti insignificanti. Da De Ligt a Lukaku, passando per le operazioni più piccole passate quasi in terzo piano. “L’estate di Lukaku e De Ligt, forse di Icardi e Dybala, sicuramente di Spinazzola e Pellegrini, Radu e Pinamonti, Neto, Jordao e decine di altri carneadi: non giocatori, plusvalenze viventi (I DETTAGLI DELL’INCHIESTA)

RETROSCENA VAN PERSIE – Tantissimo tempo all’Arsenal, ben 8 anni, prima del passaggio al Manchester United, molto discusso nel 2012. I tifosi gunners non la presero bene, non perdonando mai all’olandese quel trasferimento. Ma l’attaccante, in occasione di un’intervista a BT Sport, è voluto tornare sull’argomento a distanza di 7 anni, facendo capire come la sua volontà non ha potuto far nulla rispetto a quelle che erano le intenzioni della società londinese: “In realtà il club si era stancato di me – ha detto – lo possiamo paragonare al matrimonio. Io e l’Arsenal siamo sposati da otto anni e ad un certo punto mia moglie si stanca di me. L’ho accusata. Ho scambiato un sacco di messaggi (IL RETROSCENA DELLA VICENDA)