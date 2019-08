Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

La capienza è stata però momentaneamente ridotta per la gara di Coppa Italia a 27.914 spettatori . Resta ancora chiusa la parte inferiore della Tribuna Est, interessata da lavori.

Lecce-Salernitana regolarmente al Via del Mare . Dopo il sopralluogo nell’impianto salentino, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato l’ok: stadio agibile.

article

10342806

get_the_title

Lecce, ok della Commissione: stadio Via del Mare agibile per la Coppa Italia

Lecce-Salernitana regolarmente al Via del Mare. Dopo il sopralluogo nell’impianto salentino, la Commissione Provinciale…

https://www.calcioweb.eu/2019/08/lecce-commissione-stadio-via-mare-agibile-coppa-italia/10342806/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2019/07/lecce.jpg

Articoli Home