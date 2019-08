Lecce, entusiasmo alle stelle: abbonamenti record! Assegnati anche i numeri di maglia

Entusiasmo straripante in casa Lecce dopo la promozione in Serie A, categoria che i salentini ritrovano a distanza di qualche anno. Importantissima risposta dei tifosi all’apertura della campagna abbonamenti. Ad oggi raggiunta quota 17.21, ma si va verso i 18 mila. Prosegue a gonfie vele, a poche ore dall’apertura dei botteghini, anche la prevendita per il debutto casalingo di Coppa Italia domenica 18 allo stadio di Via del Mare contro la Salernitana: sono oltre 8 mila i biglietti già venduti, con la Curva Nord superiore già esaurita. Possibile anche la presenza di Diego Farias, nuovo acquisto proveniente dal Cagliari che ha raggiunto il Salento e questo pomeriggio verrà presentato alla stampa e si aggregherà poi al gruppo.

Nel frattempo, la società giallorossa ha ufficializzato anche la numerazione delle maglie per il campionato che sta per iniziare. Ecco l’elenco: 2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Benzar, 7 Haye, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 14 Dumancic, 16 Meccariello, 18 Pierno, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Tabanelli, 25 Gallo, 27 Calderoni, 28 Fiamozzi, 29 Rispoli, 32 Lo Faso, 37 Majer, 39 Dell’Orco, 75 Felici, 77 Tachtsidis, 95 Bleve, 97 Chironi.