Lecce, Farias si presenta: “Scelta semplice, la dirigenza mi ha voluto fortemente”

“Siamo contenti di presentare, dopo una lunga trattativa, Farias. Una trattativa andata a buon fine grazie soprattutto alla volontà del ragazzo di voler vestire la maglia del Lecce“. Sono le parole del ds del Lecce Meluso che presenta il nuovo acquisto dei salentini Diego Farias.

“La scelta di venire nel Salento – dice l’attaccante – è stata molto semplice perché la dirigenza mi ha voluto fortemente. Ho sentito subito fiducia nei miei confronti. Sono un attaccante completo, ma per me l’importate è giocare e sono a completa disposizione del mister. Fisicamente mi manca poco per essere al top della forma, ammette il calciatore. Spero di entrare a regime per la prima gara contro l’Inter. Il mio sogno è quello di poter arrivare in doppia cifra nelle realizzazioni, e con la fiducia che sento nei miei riguardi spero di poter raggiungere questo traguardo“.