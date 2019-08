Lecce, Liverani: “Con la Salernitana serve entusiasmo”. Poi il tecnico parla di mercato

“Domani è il primo impegno ufficiale della stagione e per questo motivo c’è della curiosità per vedere da che punto ripartiamo, anche se in Coppa Italia hai delle difficoltà a capire quello che sarà. Nella gara di domani, specialmente ad agosto, non ci saranno grosse differenze tra noi e la Salernitana”. Fabio Liverani ha voglia di vedere come sta il suo Lecce e avverte i suoi dei pericoli che riserva l’esordio di domani in Coppa Italia. Salentini privi di Meccariello, Fiamozzi, Mancosu, Benzar e Shakhov. “Per noi sarà la prima gara vera e ci saranno diversi interrogativi, ma sono sicuro che quello che non mancherà a miei ragazzi sono lo spirito e la voglia”, aggiunge il tecnico, che si aspetta ancora qualcosa dal mercato, soprattutto in uscita. “Dopo l’arrivo di Farias abbiamo parlato e abbiamo deciso che ad oggi la priorità è sfoltire la rosa“. Poi un pensiero al pubblico: “L’entusiasmo dei nostri tifosi è una componente che non dovrà mancare in quest’annata. I nostri tifosi hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia e grande maturità e sarà fondamentale non abbattersi nei momenti di difficoltà che incontreremo in questo campionato”.