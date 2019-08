Lecce, Sticchi Damiani: “Sul mercato non siamo fermi, diverse trattative date per saltate…”

“Completeremo l’organico del Lecce in maniera adeguata, tale da poter iniziare l’avventura in serie A in maniera degna”. A dirlo è il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a margine di una conferenza stampa riguardante il settore giovanile e l’accordo con Linkem, azienda che farà da sponsor e partner. “Non siamo fermi – ha proseguito il numero uno giallorosso – e posso dire che diverse trattative date per saltate invece non lo sono affatto. Abbiamo messo a disposizione del direttore sportivo Meluso un budget giusto e necessario per completare l’organico”.

Il presidente ha parlato anche della riqualificazione dello stadio Via del Mare: “Stiamo portando avanti un investimento di quattro milioni per rendere l’impianto un piccolo gioiello – ha detto Sticchi Damiani -. La prima gara casalinga di campionato (domenica 1 settembre) la giocheremo nel nostro stadio, su quella di Coppa Italia (in calendario il prossimo 18 agosto), ancora non mi esprimo: in quel caso chiederemo l’inversione di campo”.