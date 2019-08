Leo Messi in versione hot: il ‘tocco di mano’ è da fuoriclasse [VIDEO]

L’attaccante Leo Messi si è fermato per infortunio, il calciatore argentino sarà costretto a saltare le prossime partite, nuovi accertamenti nei prossimi giorni per valutare i tempi di recupero. La prossima stagione sarà molto importante per la Pulce, il Barcellona dovrà confermarsi in campionato con l’obiettivo di vincere la Liga mentre in Champions League l’obiettivo è arrivare il più lontano possibile. Nel frattempo sul web è diventato virale un video della Pulce, l’attaccante del Barcellona in versione hot, il ‘tocco di mano’ è da fuoriclasse e ha scatenato la reazione da parte dei social. In basso ecco il video del calciatore argentino Messi.