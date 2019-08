Liga, l’Alaves ha la meglio del Levante: ai padroni di casa basta un gol

Liga – In attesa di una serata più ricca, e che vedrà in campo anche Siviglia ed Atletico Madrid tra le altre, si è conclusa la prima gara della giornata per quanto riguarda il massimo campionato spagnolo. Di fronte, Alaves e Levante: il risultato finale è di 1-0, premiati i padroni di casa a cui basta una rete di Joselu al ’54. Il programma completo della prima giornata.

RISULTATI 1^ GIORNATA

VENERDI’

Athletic Bilbao – Barcellona 1-0

SABATO

Celta Vigo – Real Madrid 1-3

Valencia – Real Sociedad 1-1

Maiorca – Eibar 2-1

Leganes – Osasuna 0-1

Villarreal – Granada 4-4

DOMENICA

Alaves – Levante 1-0

Espanyol – Siviglia ore 19

Real Betis – Valladolid ore 21

Atletico Madrid – Getafe ore 22

CLASSIFICA: Athletic Bilbao, Real Madrid, Maiorca, Osasuna, Alaves 3 punti, Valencia, Real Sociedad, Villarreal, Granada 1, Eibar, Leganes, Levante, Espanyol, Siviglia, Real Betis, Valladolid, Atletico Madrid, Getafe, Celta, Barcellona 0.