Falsa partenza per il Betis, che al Benito Villamarin cede per 2-1 al Valladolid. Andalusi in dieci dopo appena 8 minuti per il rosso a Robles, Guardiola porta avanti gli ospiti al 63′ con un bel sinistro all’angolino, Loren pareggia cinque minuti dopo da pochi passi, ma all’89’ Plano si inventa una grande girata e firma il successo dell’undici di Sergio.