Ligue 1, il Lione cade in trasferta: prima vittoria stagionale per il Montpellier

In un match valido per la terza giornata della Ligue 1, il Montpellier ha superato allo Stade de la Mosson il Lione per 1-0. Decisiva, per i padroni di casa, la rete al 42′ di Souquet, 5′ minuti dopo l’errore al dischetto del suo compagno di squadra Delort. Nella ripresa, ospiti in dieci al 6′ per l’espulsione di Kone. Prima vittoria stagionale per i padroni di casa.

RISULTATI 3^ GIORNATA

SABATO

Amiens – Nantes 1-2

Dijon – Bordeaux 0-2

Angers – Metz 3-0

Brest – Reims 1-0

DOMENICA

Monaco – Nimes 2-2

Strasburgo – Rennes 0-2

Paris SG – Tolosa 4-0



MARTEDI’

Montpellier – Lione 1-0

MERCOLEDI’

Lille – St.Etienne ore 19

Nizza – Marsiglia ore 21

CLASSIFICA: Rennes 9 punti; Angers, Lione, Nizza, Psg 6; Brest 5; Bordeaux, Metz, Nantes, Reims, St.Etienne, Tolosa, Montpellier 4; Amiens, Lille 3; Strasburgo 2; Marsiglia, Monaco, Nimes 1; Dijon 0.